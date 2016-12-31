Adı Beşiktaş'la Anılan Sobol: Beşiktaş'a Gitmek Neden Olmasın

Beşiktaş sol bek transferinde Zorya Luhansk takımında forma giyen Sobol ile prensipte anlaşmaya vardı.

Eduard Sobol transferinde iki kulüp karşılıklı olarak anlaştığında imzaların atılması bekleniyor. Sobol, Beşiktaş'ta yarım sezon kiralık forma giyecek.

Beşiktaş, 21 yaşındaki Sobol'u kadrosuna katarak sezon sonuna kadar sol bek pozisyonunda sorun yaşamak istemiyor. Sobol'un bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunuyor.

SOBOL'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Edward Sobol, "Şimdiye kadar Beşiktaş ile ilgili çıkan haberleri ben de internetten okudum. Kişisel olarak bir teklif almadım. Şu an sezonun ikinci devresine hazırlanıyorum ve buna odaklandım. Ama Beşiktaş'a gitmek neden olmasın? İlginin olması çok güzel... Avrupa'da oynamak isterim. Türkiye'de futbol maçlarında hoş bir atmosfer var ve maçlar da genellikle dolu oluyor. Biz de orada oynadık ve maçlar güzel geçti" dedi.

ZORYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Zorya Genel Menajeri Sergei Rafailov, Ukrayna basınına yaptığı açıklamalarda, "Şu anda yorum yaparak bir şey yok. Beşiktaş'ı arayın, onlara sorun. Kiralamak mı istiyorlarmış, herhangi bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.