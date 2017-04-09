Aden Körfezi'nde Korsan Saldırısı
Aden Körfezi'nin Eritre sahili açıklarında bir gemiye korsanlar tarafından saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
Aden Körfezi'nin Eritre sahili açıklarında bir gemiye korsanlar tarafından saldırı gerçekleştirildiği bildirildi
Kaynak: Dunya.com
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