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Aden Körfezi'nde Korsan Saldırısı
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Aden Körfezi'nde Korsan Saldırısı

Aden Körfezi'nin Eritre sahili açıklarında bir gemiye korsanlar tarafından saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Aden Körfezi'nde Korsan Saldırısı

Aden Körfezi'nin Eritre sahili açıklarında bir gemiye korsanlar tarafından saldırı gerçekleştirildiği bildirildi

Kaynak: Dunya.com

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Aden Körfezi, Eritre