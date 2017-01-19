Aden'de Balıkçılar Deniz Sahiline Vurmuş Amber Balinası Buldu

Balıkçı Ahmet Salih ve balıkçı arkadaşları güney Yemen sahilinde kıyıya vurmuş amber balinası buldu. Ahmet Salih'in teknesi eski olduğu için zaten balık avlamak için denize açılamıyordu.



Altmış yaşlarındaki Ahmet Salih ve arkadaşları kıyıya vurmuş halde buldukları Amber balığını görünce gözlerine inanamadılar. Ahmet Salih 15 metre uzunluğundaki Amber balığını keserek içinden 14 kilo amber çıkardı. Arkadaşları da daha sonra aynı balıktan 8 kilo amber elde etti. Balıkçılar 8 kilo amberi pazarda 12 milyon Yemen riyaline sattı. Balıkçılar amberden aldıkları parayla maddi durumlarını düzeltti. Yalnızca amber balinasından elde edilen Siyah ve gri renkli amber yüksek değere sahip olup daha çok sağlık ve koku sanayinde kullanılıyor. - ADEN