Adem ve Şahika'dan Pınar'a Eleştiri Bombardımanı!

Ünlüler Takımı'nda Adem ve Şahika, takım arkadaşları Pınar'ı eleştiri yağmuruna tuttular.

Ünlüler Takımı'nda Adem ve Şahika, takım arkadaşları Pınar'ı eleştiri yağmuruna tuttular.

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Pınar, Bomba