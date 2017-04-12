Oxford Üniversitesi İnsan Genetiği Bölümü emeritus profesörü, genetik araştırmalar yapan Oxford Ancestors şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı, Wolfson College bilim kurulu üyesi Bryan Sykes'ın yazdığı kitap, Aylin Onacak tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından bilim ve genetik kategorisinde yayımlanan Adem'in Laneti: Erkeklerin Olmadığı Bir Gelecek adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Oxford Üniversitesi İnsan Genetiği Bölümü emeritus profesörü, genetik araştırmalar yapan Oxford Ancestors şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı, Wolfson College bilim kurulu üyesi Bryan Sykes'ın yazdığı kitap, Aylin Onacak tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Bryan Sykes kitabında, "İnsanda cinsiyetleri ayrıştırmaya yarayan Y-kromozomu eşeyli üremeyi tehdit etmeye nasıl başladı? Erkeklerin saldırganlığının, açgözlülüğünün ve çokeşliliğinin genetik bir nedeni var mı? Bazı ailelerde genetik olarak sadece bir cinsiyetten çocuk sahibi olma eğilimi var mıdır? Eşcinsellik geni olabilir mi, cinsel yönelim ne zaman belirlenir?" gibi soruları irdeliyor.

Bryan Sykes, Adem'in Laneti'nde evrim teorisi ve genetik bilimindeki son gelişmelerin ışığında tüm bu sorulara cevaplar öneriyor ve yeni sorular ekliyor. Sykes, DNA ve kromozomlar düzeyindeki bilimsel araştırmaları büyük resmi görmemizi sağlayacak şekilde anlatıyor. Genetik biliminin sürekli genişleyen sınırlarında dolanan bir polisiye roman akıcılığında kurgulanmış Adem'in Laneti'nde, kadınlık genleri erkeklerin soyunu kurutmaya kararlı görünüyor ve insanlık için bambaşka bir gelecek çiziliyor.

