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Adem'i Konseyde Şaşırtan İsim! "Şapkamı Çıkarttım, Saygıyla Eğildim"
Adem'i Konseyde Şaşırtan İsim! "Şapkamı Çıkarttım, Saygıyla Eğildim"
Adem, ada konseyinde Pınar'ın yaptığı konuşmalara çok şaşırdığını dile getirdi.
16 Nisan 2017 Pazar 21:26
Adem, ada konseyinde
Pınar
'ın yaptığı konuşmalara çok şaşırdığını dile getirdi.
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