Adem'i Konseyde Şaşırtan İsim! "Şapkamı Çıkarttım, Saygıyla Eğildim"

Adem, ada konseyinde Pınar'ın yaptığı konuşmalara çok şaşırdığını dile getirdi.

Adem, ada konseyinde Pınar'ın yaptığı konuşmalara çok şaşırdığını dile getirdi.

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Pınar, Şapka