Adeks-Der'den Müdür Keleş'e Ziyaret

Adıyaman Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Adıyaman Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Fikret Keleş'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.



Adıyaman Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (Adeks-Der) yönetim kurulu üyeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne yeni atanan Fikret Keleş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Dernek Başkan Vekili Zeynel Abidin Şenlik, "Adıyaman'ın spor alt yapısından yetişmiş tabir yerinde ise hem alaylı hem mektepli bu işin mutfağından yetişmiş ve halkın teveccühünü kazanmış olan Müdür Fikret Keleş'in Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne atanması birçok kesimde olduğu gibi dernek olarak bizleri de son derece sevindirmiştir" ifadelerini kullandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise, kurum olarak Adıyaman'ın spor alt yapısını iyileştirmek, Adıyaman'ı yurt içinde ve yurt dışında temsil edecek nitelikli sporcular yetiştirmek, çocuklar,gençler ve yetişkinler arasında bilinçli bir spor kültürü oluşturabilmek için çalıştıklarını dile getirerek dernek yöneticilerine teşekkür etti. - ADIYAMAN