Adebayor Neden Başakşehir'i Seçtiğini Anlattı

Togolu yıldız transfer sürecini de anlattı.

Adebayor Neden Başakşehir'i Seçtiğini Anlattı

Togolu yıldız transfer sürecini de anlattı.


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Başakşehir