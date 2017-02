Adebayor, M.başakşehir'e Çabuk Adapte Oldu: "Kimse Bizi Hafife Almasın"

İstanbul-DHA



Medipol Başakşehir'in yeni transferi dünyaca ünlü yıldız Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla ilk kez kameraların karşısına çıktı ve iddialı açıklamalar yaptı.



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in yeni transferi, kupadaki Galatasaray maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını bu sabahki antrenman öncesinde yanıtladı.



Adebayor "Abdullah Avcı ile planlarımızı konuştuk. Burada her şeyin benim için mükemmel olacağını düşünüyorum" şeklinde konuşurken; Abdullah Avcı'yı "Mükemmel" olarak niteledi.



Ligdeki şampiyonluk şanslarına da değinen Togolu tecrübeli isim "Kimse bizi hafife almasın. Büyük takım olma yolunda önemli adımlar atılıyor. Daha 15 maç var ama tüm takım ne yaptığının bilincinde" ifadelerini kullandı.