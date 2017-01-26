Adebayor Geliyor

Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Beşiktaş'ta gözler forvet takviyesine çevrilirken, listesinin üst sıralarına yeni bir isim daha eklendi, Emmanuel Adebayor... Bir süredir görüşmelerin devam ettiği Demba Ba ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı yönetime, dünyaca ünlü golcü Emmanuel Adebayor'un da önerildiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, 1 Temmuz 2016'dan bu yana bonservisi elinde olan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeri ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Adebayor, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Togo'nun oynadığı 3 maçta da 90'ar dakika forma şansı buldu. 1.91 boyundaki Togolu santrfor, geçen sezon Crystal Palace formasıyla 15 maçta 1 gol atabilmişti.

DEMBA BA BEKLENİYOR



Bu arada siyah-beyazlılar, bir süredir yakın temas içerisinde olduğu Demba Ba konusunda beklemeye geçti. Beşiktaş'ın hem kulübüne hem de kendisine kiralama bedeli ödememeyi planladığı Senegalli forvet, Çin'deki kontenjan sorunu nedeniyle gönderilmek üzere. Beşiktaş yönetiminin pazartesi detaylı sağlık kontrolünden geçireceği Demba Ba'ya, raporu 'sağlam' çıkarsa, salı günü 6 aylık kiralık sözleşmeye imza attıracak.

TİBİA KEMİĞİNE TİTANYUM ÇİVİ!



Senegalli oyuncu Demba Ba'nın temmuz ayında yaşadığı kaval ve fibula kemiğindeki kırıklar için yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Ba'nın ABD'den gelen raporlarında Tibia (kaval) kemiği için son teknoloji titanyumdan yapılan çivilerin kemiğin içine yerleştirildiği belirtildi. Bu çiviler kırıkların birbirine yaklaştırmak için kullanıldığı anlatıldı. Uzmanlar bu kırığın kaynaması için 4-6 ayın yeterli olduğunu belirtirken, sahalara dönüş için en az 2 ay ekstra zamana ihtiyaç olduğu bilgisini verdiler.

Kaynak: Fotomac