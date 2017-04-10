- Adebayor: "Bu akşam anahtar oyuncu gibiydim"



İSTANBUL - Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Adebayor, Galatasaray maçında attığı goller dışında anahtar oyuncu gibi oynadığını belirterek, "Çünkü attığım gollerin dışında takım savunmasına da katkıda bulundum" dedi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Adebayor, "Bizim için güzel bir gece oldu. Türkiye'ye gelmeden öncede Türkiye Ligi'nin zorlu olduğunu biliyordum. Açıkçası bu meydan okuyama da bilerek geldim. Beşiktaş'ın hafta sonu çevirdiği maçı gördüğümüz de bizim de bu maçı kazanmamız gerektiğini konuştuk. Biz de bunu başardık" şeklinde konuştu.

"Bu akşam anahtar bir oyuncu olduğumu düşünüyorum"

Gol attığı için mutlu olduğunu kaydeden yıldız futbolcu, "Hat-trick yaptığınız zaman daha çok mutlu oluyorsunuz. Attığım goller dışında bu akşam anahtar bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Çünkü attığım gollerin dışında takım savunmasına da katkıda bulundum" diye konuştu.

"Maç maç bakıyoruz"

Şampiyonluk hakkında ise Adebayor, "Öncelikle bu galibiyetin keyfini çıkaralım. Önümüzde maçlar var. Bugüne kadar yaptığımız gibi maç maç gideceğiz" dedi.

"De Jong'un formasını aldım"

Adebayor, maç sonunda Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Nigel de Jong'un formasını aldığını belirterek, "O benim için kardeş gibi. 3 sene Manchester United'da beraber oynadık. Bugün görüştüğümüzde de eski günlerden konuştuk" ifadelerini kullandı.