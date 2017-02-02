Adebayor, Başakşehir Antrenmanında

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Transferin son gününde kadroya dahil edilen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor da takımla çalıştı.



Medipol Başakşehir, cumartesi günü evinde Galatasaray ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, takım halinde yapılan düz koşuyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise teknik çalışmalar yapıldı.



Öte yandan, transferin son gününde kadroya dahil edilen ve dün takımla çalışmalara başlayan Adebayor da antrenmandaki yerini aldı. - İSTANBUL