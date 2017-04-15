Adebayor'a Teklif Yağıyor!

M.Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. G.Saray'a yaptığı hat-trick'le gündem olan Adebayor, "G.Saray maçından sonra taraftarlar yoğun şekilde beni takımlarına çağırıyor. Ben burada çok mutluyum. Bırakın Başakşehir'de futbolun tadına varayım" dedi.



EMRE ŞAŞKINLIĞI



Emre Belözoğlu'na övgü yağdıran 33 yaşındaki yıldız, "İngiltere'de rakiptik. Başakşehir'i internetten araştırıp Emre'yi görünce, "Emre burada" dedim. İlk tanışmak istediğim kişiydi" diye konuştu.



'VAN PERSİE'Yİ ARAMADIM'



Arsenal'den takım arkadaşı F.Bahçeli Van Persie'yle henüz görüşmediğini belirten Adebayor, "İlk geldiğimde van Persie'nin telefonunu almıştım ama Türkiye numarası değilmiş. Görüşmek için tekrar girişimde bulunmadım. F.Bahçe'yle kupa maçlarında birbirimizi göreceğiz" dedi.



(Fotomaç)