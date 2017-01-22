Addo Furniture Kimdir?

Addo Furniture Genel Müdürü Bünyamin Usta, firmanın sektördeki yerini Wise TV'ye anlattı.



Usta, "Addo Yıldız Ofis Mobilyaları'nın 2007 yılında oluşturmuş olduğu bir markadır. Asıl üretici firmanın Yıldız Ofis Mobilyaları 1992 yılında ticari hayatına başladı. 2007 yılından sonra Addo Mobilya olarak sektördeyiz. Addo'yu genel olarak iki gruba ayırabiliriz. Ofis mobilyaları ve Kontrat dediğimiz proje işlerinde faaliyet gösteriyoruz. Projeli işlerimizde otel ve hastane mobilyaları üretiyoruz" diyerek ürün çeşitlerine yönelik açıklamalarda bulundu.