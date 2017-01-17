Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi geçiren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karabük Şube Başkanı Osman Natıroğu, hayatını kaybetti.
Bir arkadaşının cenazesi için Bodrum'a giden ve dönüşünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Natıroğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi.
Natıroğlu, Dedeoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Natıroğlu'nun ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Add Karabük Şube Başkanı Natıroğlu, Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi geçiren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karabük Şube Başkanı Osman Natıroğu, hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi geçiren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karabük Şube Başkanı Osman Natıroğu, hayatını kaybetti.
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