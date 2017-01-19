Aday Öğretmenler Kariyer Konferansına Katıldı

İslahiye Farabi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde (MTAL) aday öğretmenler için "Mesleki Gelişim ve Kariyer" konulu konferans düzenlendi.



İslahiye Farabi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Gaziantep Üniversitesi İslahiye Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle düzenlenen konferansta, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Çekiç, aday öğretmenlere görev süreleri boyunca dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verdi.



Çekiç, konferans sonunda aday öğretmenlerin sorularını da yanıtlandı.



Etkinliğe GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Deveci, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Demirtaş, şube müdürleri, aday öğretmenler ve öğrenciler katıldı.