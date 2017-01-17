Aday Öğretmenler İsto'yu Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamındaki, "Gönüllülük ve Girişimcilik Çalışmaları" etkinlikleri kapsamında 93 aday öğretmen, İslahiye Ticaret Odasını (İSTO) ziyaret etti.



İSTO Başkanı Selahattin Türkmen ve Genç Girişimciler Kurulu İslahiye Temsilci Mustafa Gelebek tarafından konuk edilen aday öğretmenler, odada temaslarda bulundu.



Ziyarette konuşan Türkmen, İslahiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına yön veren öncülük eden bir kuruluş olarak her zaman eğitim camiasının yanında olduklarını belirtti.



Öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu ifade eden Türkmen, sosyal ve kültürel etkinliklerde, gezilerde, toplum hizmetinde ve gönüllülük girişimlerinde her zaman yardıma hazır olduklarını kaydetti.



Gelebek de kendilerine emanet edilen çocukların iyi yetiştirilmeleri durumunda geleceğin daha güzel olacağını dile getirdi.



İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Beroje de İSTO Başkanı ve üyelerine kendilerini misafir etmelerinden dolayı teşekkür etti.