Adapazarı'nda 7. Geleneksel Fotoğraf Yarışması

Adapazarı ilçesinde düzenlenen 7. geleneksel fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere törenle ödülleri verildi.



Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen "Dört Mevsim Yaşayan Şehir" konulu yarışmaya 107 kişi katıldı.



Toplamda 904 eserin değerlendirmeye alındığı yarışmada, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde çekilen fotoğraflar, farklı kategorilerde değerlendirildi.



İlkbaharda Cengizhan Türkoğlu, yazda Faruk Turna, sonbaharda Selçuk Gülen, kış kategorisinde ise İsa Cıda birinci oldu. Yarışma sonucunda birincilere bin, ikincilere 750, üçüncülere ise 500 lira para ödülü verildi.



Deprem Müzesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, şehirlerin de bir ruhu olduğunu, onların da tıpkı insanlar gibi duygulara sahip olduğunu dile getirdi.



"Önemli olan şehrimizdeki, ilçemizdeki bu duyguları ve ruhu fotoğraflamak." diyen Sezer, "Bu güzellikleri fotoğraflayarak gelecek nesillere aktarabilmektir. Yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Adapazarı'nın güzelliklerini yaz kış, gece gündüz demeden fotoğraflayarak bize aktardınız. Resim ve fotoğraflar, bugünün güzelliklerini aktarmak adına birer araçtır." ifadelerini kullandı.



Tören sonunda dereceye giren ve sergilemeye layık görülen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.