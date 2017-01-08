Adapazarı Belediyesi Kar Çalışmalarına Devam Ediyor

Adapazarı Belediyesi, kar yağışıyla birlikte ana arterler, araç güzergahları ve halkın yoğun olarak kullandığı hastane çevrelerinde temizlik seferberliği başlattı.



Adapazarı Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden oluşturulan karla mücadele ekibi, 24 saat mesai yapıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşın ulaşım sorunundan kaynaklanacak bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını sabaha kadar sürdüren ekipler, ana arterler ve araç güzergahlarında tüm yolları ulaşıma açtı. Ulaşıma açılan yol çalışmalarının yanında Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nden oluşturulan yaya yolu ekibi ise halkın yoğun olduğu bölgelerde kaldırımları temizledi. Adapazarı sınırları içerinde kapalı mahalle yolunun bulunmadığını belirten Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden oluşturulan 150 kişilik ekibimiz önceki gece nöbete başlayarak sabaha kadar kapanan yollara müdahale etti. Başta okul, hastane kamu kurumları, sağlık ocakları, otobüs güzergahları olmak üzere halkın yoğun kullandığı bölgeleri araç ulaşımına açan ekipler, 444 50 54 numaralı Çağrı Merkezimize gelen tüm ihbarları da zamanında değerlendirerek her hangi bir mağduriyete sebebiyet vermemek için 7/24 görev yaptı. İlçe sınırlarımıza yeni bağlanan tüm mahallere kadar ulaşan ekiplerimiz, ulaşımda her hangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermedi" dedi.



Başkan Dişli, her hangi bir olumsuzlukta vatandaşların 444 50 54 ve 277 54 65 numaralı telefonunu arayarak nöbetçi karla mücadele ekiplerinden yardım isteyebileceklerini söyledi. - SAKARYA