Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli Oyunu Kullandı

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, oyunu Maltepe Mahallesinde kullandı.



Maltepe Mahallesi Vali Mustafa Uygur İlkokuluna gelen Dişli, 1080 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Dişli'ye eşi Fatma Dişli, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Likos eşlik etti. Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, "Güçlü bir Türkiye için, geleceğimiz için milli iradenin tekrar tecelli edeceğine inanıyorum. Artık söz de karar da milletin. Kampanya bitti, bugüne kadar çalıştık, son söz milletin. Milletimiz ne karar verirse ülkemiz için en güzeli o demektir." dedi. Oy kullanma işleminin ardından okuldaki diğer sandıkları da ziyaret ederek görevlilere başarılar dileyen Dişli, okula oy kullanmak üzere gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Seçimlerin Türkiye'ye iyi sonuçlar getirmesini dileyen Başkan Dişli, "Seçim sonuçlarının milletimiz için, devletimiz için ve Adapazarı'mız için iyi sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA