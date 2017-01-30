Adapazarı Belediye Başkanı Dişli'ye Ziyaret

Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret etti.



Ziyarette konuşan İl Emniyet Müdürü Pınarbaşı, Sakaryalıların birlik ve beraberlik ruhuyla hareket eden, vatanına sahip çıkan ve güvenlik güçlerine her zaman yardımcı olmaya çalışan bir yapıda olduğunu belirtti.



Pınarbaşı, "Gerek Sakarya halkımız, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarımız arasında iletişim ve dayanışmanın iyi olduğu sürece birlikte güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum." dedi



Başkan Dişli ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güvenlik kuvvetlerimizin zor şartlarda olan çalışmalarını görüyoruz. Şehrin güvenlik ve asayişini sağlamak için 24 saat görev başında olan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Bizim de her zaman güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Başta siz olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerimize görevlerinde başarı diliyorum." diye konuştu.