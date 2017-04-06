Adapark Hizmete Açıldı
Adapazarı Belediyesi tarafından Şeker Mahallesinde yaptırılan Adapark törenle hizmete açıldı.
Adapazarı Belediyesi tarafından Şeker Mahallesinde yaptırılan Adapark törenle hizmete açıldı.
Adapazarı Belediyesinin 2012 yılında başlattığı Temalı Park projesinin yedincisi Şeker Mahallesinde yapılarak hizmete açıldı. Açılışa; Vali Hüseyin Avni Coş, AK Parti Milletvekilleri Şaban Dişli ve Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ak, Hendek eski Belediye Başkanı Ali İnci, televizyon ekranlarının sevilen Hocası Cevat Akşit, Adapazarıspor Kulüp Başkanı İbrahim Aygün, daire müdürleri, çok sayıda mahalle muhtarı ve mahalle halkı katıldı.
Adaparkın açılış konuşmasını yapan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, daha önce 6 mahallede yaptıkları Temalı Parkların yedincisini Şeker Mahalle'de hizmete açtıklarını belirterek, "Yapmış olduğumuz parkların en küçüğünün maliyeti 264 bin, en büyüğünün maliyeti 500 bin TL'dir. Tüm bu temalı parklarımızın dışında geçen yıl 91 adet çocuk parkı yaptık.Diğer mahallerimizin de park talepleri var. Onları da elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışacağız. Her mahalleye en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi. Adapazarı Belediyesinin 2015 yılında 28, 2016 yılında ise 34 mahallede asfalt çalışması yaptığını belirten Başkan Dişli, "Bu yaptığımız hizmetler, istikrarla oluyor. Ülkede istikrar olduğunda bizde mahallerimize yatırımlarımızı rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu nedenle daha iyi yaşam koşullarına ulaşabilmek için 16 Nisan'da vereceğimiz oyları bunları düşünerek verelim" ifadelerini kullandı. Başkan Zeki Toçoğlu ise hizmetlerin devamı için istikrara dikkat çekerek, "Sakarya halkımız bu konuda her zaman üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve gereken desteği verdiği vermiştir. 16 Nisan'da yapılacak referandum da Sakarya yine en güçlü desteği verecektir" diye konuştu.
AK Parti hükümetinin göreve geldiği günden bu güne başına gelmeyen kalmadığını belirten AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, "16 Nisan'da geleceğimizle ilgili yapılacak önemli bir tercihle karşı karşıyayız. Muhalefet kafa karıştırmaya çalışıyor. Şu anda zaten Cumhurbaşkanımızda her türlü yetki var. Başbakan Binalı Yıldırım'a söyleyip yaptıramayacağı hiçbir şey yok. Ama bu sistem arızalara potansiyeli olan bir sistem. Marmaray projemiz bu sistemden dolayı mahkeme tarafından 3 yıl gecikti. Kimler geciktirdi? Bizim atadığımız bürokratlar geciktirdi. Türkiye'yi 15 yılda 3 kat büyüttük. Şimdi dünyanın en büyük havalimanını yapacağız. Bunu Almanya, Hollanda, İngiltere istemiyor. Çünkü böyle büyük bir pastadan sizin pay almanızı istemiyorlar. Hollanda'da yurttaşlarımıza gidip kendimizi anlatmamıza tahammül edemediler. Atlarıyla itleriyle saldırdılar" şeklinde konuştu.
Açılış kurdelesini kesen Vali Hüseyin Avni Coş ise, her yaş grubuna yönelik yapılan parktan dolayı emeği geçenleri tebrik ederek, parka hayırlı olsun dileğinde bulundu. - SAKARYA