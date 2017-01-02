Adanaspor'un Kamp Çalışmaları Başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un, ligin ikinci bölümü için Antalya'nın turizm merkezi Belek'teki kamp çalışmaları başladı.



Turuncu-beyazlılar, Antalya'daki ilk antrenmanını yeni teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde gerçekleştirdi.



Rui Kaya Belek Otel'in sahasındaki antrenman öncesinde Şahin, futbolcularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.



Adanaspor, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.



İki hazırlık maçı



Turuncu-beyazlılar, Antalya'daki kampı süresince iki hazırlık maçı oynayacak.



Adanaspor, 5 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da Gençlerbirliği, 8 Ocak Pazar günü de aynı saatte TFF 1. Lig ekibi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.