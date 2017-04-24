Adanaspor'un 11'indeki Tek Türk

Spor Toto Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren Adanaspor'da teknik direktör Eyüp Arın, Vodafone Arena'daki Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de 10 yabancı futbolcuya şans verdi.



Güney ekibinde Türk kontenjanından sadece Almanya doğumlu Tevfik Altındağ ilk 11'de şans bulurken, kalan 10 oyuncu yabancılardan oluştu.



Adanaspor'un Beşiktaş maçı ilk 11'inde 7 Brezilyalı ve birer Macar, Kamerunlu ve Senegalli futbolcu oynadı.



12 SEZON SONRA BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA



Turuncu-beyazlı ekip, 12 sezon sonra İstanbul'da Beşiktaş karşısına çıktı.



İki takım son olarak 2003-2004 sezonunda İstanbul'da karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı takım rakibini 2-1 mağlup etmişti.