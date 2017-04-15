Adanaspor, U-21 Takımını 5-1 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, U21 takımıyla yaptığı hazırlık maçını 5-1 galip tamamladı.



Osman Yereşen Tesisleri'nde Gençlik Gelişim Sorumlusu Eyüp Arın A takım oyuncularının tamamına yakınını U21 takımına karşı sahaya sürerken goller ilk yarıda Emre Uğur, Ahmet Dereli (2) ve ikinci yarıda Vinicius, Reynaldo'dan geldi.



Turuncu-beyazlı ekip Beşiktaş maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından 18 Nisan Salı günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA