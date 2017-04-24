Adanaspor Teknik Sorumlusu Arın: "Skor Olarak İstediğimizi Alamadık"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Beşiktaş karşısında başa baş oynayan oyuncularını tebrik eden Arın, "Hayat geriye doğru anlatılır, ileriye doğru yaşanır. Zor bir müsabakaya çıktık. Oyunu çirkinleştirmeden en iyi şekilde oynamaya çalıştık. Altyapı sorumlusu olarak 10 yabancı ismi okumak çok zordu ama şartlar onu getirdi. İrdelenecek konular var" diye konuştu.



Arın, rakibin üst düzey oyuncuları karşısında yaptıkları hatalarla goller yediklerini ifade ederek, "Rakibin üçüncü golünde de paylaşımı doğru yapamadık. Skor olarak istediğimizi alamadık. Sahadaki mücadele anlamında ve seyircinin coşkusuna katılma anlamında iyi şeyler yaptık" dedi.