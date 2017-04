Adanaspor Teknik Sorumlusu Arın: Beşiktaş Karşısında Elimizden Geleni Yapacağız

ADANASPOR Gençlik Geliştirme Sorumlusu Eyüp Arın, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Eyüp Arın, "Konum olarak zor durumdayız ama elimizden geleni yapmak için gayret gösteriyoruz. Matematiksel olarak şansımızın devam ettiği her maç bizim için finaldir. Beşiktaş maçında şartlar ne olursa olsun sahada çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rakibimiz şampiyonluğa oynuyor ve lider. Biz ise ligin en alt sırasındayız" dedi.



Adanaspor'un matematiksel olarak ligde kalma şansının halen devam ettiğini de ifade eden Arın, şunları söyledi:



"Matematiksel olarak şansımızın devam ettiği her maç bizim için finaldir. O yüzden bizim matematiksel olarak şansımız devam ettiği her süreçte her maç bir finalmiş gibi sahaya çıkacağız. Mümkün olmayan şey yoktur. Futbolcularımın bu işi başarmak için olağanüstü gayret göstereceklerine inanıyorum. Tabi ki imkansız gibi görünen bir mücadelenin içerisindeyiz. Biz bu imkansız mücadeleyi zarif ve zevkli hale getirmek istiyoruz. Ayrıca Beşiktaş'a bu akşam oynayacakları kupa maçında başarılar diliyorum"



KESKİN; "PUAN ALINMAYACAK TAKIM YOK"



Adanaspor'un orta saha oyuncusu Sami Can Keskin, Beşiktaş maçına konsantre olup puan veya puanlar almak istediklerini ifade etti.



Keskin, "Beşiktaş, ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri. Her takımın kendine göre eksik yönleri var. Bizde bunları belirleyip ona göre mücadele sergileyeceğiz. Maça puan veya puanlar almak için çıkacağız. Sonuçta oynanmamış her maç ve puan soru işareti. Ne kadar büyük bir takım olursa olsun, karşıda ki iyi mücadele sergilediğinde kazanılmayacak maç yok diye düşünüyorum. Bizde Beşiktaş maçına o zihniyetle hazırlanıyoruz" dedi.



FOTOGRAF - Adana