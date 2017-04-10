Adanaspor Teknik Direktörü Şahin Istifa Etti
- Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin'in açıklama Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklama ADANA - Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçıyla ilgili, " Bu bir görevdi.
- Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin'in açıklama
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklama ADANA - Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 3-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçıyla ilgili,"Bu bir görevdi. Bu süreci tamamladık diye düşünüyorum. Bundan sonra yerimize gelecek olan teknik heyet ve antrenöre de başarılar diliyorum. Hoşçakalın." dedi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maç sonunda hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. 90 dakika sonunda hak ederek bir galibiyet aldık." dedi.
sponsored ads