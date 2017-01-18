Adanaspor Teknik Direktörü Şahin: 'Doğru ve Coşkulu Çalışıyoruz'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktör Levent Şahin, sezonun kalan bölümünde daha başarılı bir performans ortaya koyacaklarına inandığını söyledi.



Osman Yereşen Tesisleri'ndeki gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Levent Şahin, takım olarak doğru yolda olduklarını dile getirerek, "Biz doğru yoldayız. Sadece bunu söyleyebilirim. Doğru ve coşkulu çalışıyoruz. Bundan sonra ne yapacağız, önemli olan bu. Geriye 17 maç kaldı. Her maç bizim için önemli ve değerli" dedi.



Özellikle deplasman maçlarından puan çıkarmanın kendileri için önemine değinen Şahin, "Deplasmanda oynadığımız bütün maçlarda puan veya puanlar almaya çalışacağız. Bununla birlikte oynadığımız Futbolun üstüne katarak gitmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Taraftara destek çağrısı



Levent Şahin, ligin kalan bölümünde taraftarlarının desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını vurguladı.



Adanasporlu futbolsevelere çağrıda bulunan Şahin, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 2-2 berabere tamamladıkları Fenerbahçe karşılaşmasını bir başlangıç olarak gördüklerini anlatan Şahin, "Başlangıcımız Fenerbahçe maçıydı, bitiş de Fenerbahçe karşılaşmasıyla olacak. İnanılmaz etkileniyorum. O kadar küçük grubun orada seslerini duymak, orada olduklarını hissetmek..." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın kendileri için çok anlamlı olduğunu anlatan Levent Şahin, "Sonuçta alınan çok değerli bir puan var. Puan veya puanlar aldığımız sürece istediğimiz yere geleceğiz. Özellikle Fenerbahçe deplasmanında aldığımız bir puan daha anlamlı oldu." şeklinde konuştu.



Bursaspor maçı hazırlıkları



Adanaspor, ligin 18. haftasında Bursaspor'a konuk olacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Şahin idaresinde, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Antrenmanın ardından bazı taraftar grupları Şahin'e çiçek sunarken, futbolculara da tatlı ikram etti.