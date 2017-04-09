Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin İstifa Etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Levent Şahin görevini bıraktı. Tecrübeli teknik direktör, 3-1'lik Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası bu kararı aldı.

"KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM"

Maç sonrası açıklama yapan Levent Şahin: "Oyuncular için ayrı parantez açmak istiyorum. 11 maça çıktım, iyi niyetlerinden şüphem olmadı. Takımın bulunduğu konumun sorumluluk ve bilinciyle geldim. Ama bazen istediğiniz gibi olmuyor. Burada kimseyi suçlamaya gerek yok. Adana halkına ve Adanaspor taraftarına teşekkür ediyorum. İstifa ediyorum" açıklamasında bulundu.