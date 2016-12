Adanaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

STAT: 5 Ocak Fatih Terim



HAKEMLER: Hüseyin Gökçek (xxx), Serkan Ok (xxx), Erkan Akbulut (xxx)



ADANASPOR: Hayrullah (xxx)- Diago (xx), Ramos (xxx), Didi (xx), Renan Diniz (xx), Renan da Silva (xx), Bekir (xx), Koman (xx), Cem (xxx) (Dk.87 Samican) Magaye (xxx) (Dk.90+4 Edgar), Ahmet (xx) (Dk.67 Emre Uğur xx)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xxx)- Uğur (xx) (Dk.83 Napoleoni), Bekir (xx), Epureanu (xx), Eren (xx), Emre (xx), Attamah (xxx), Mossoro (xxx), Visca (xx), Cengiz (x) (Dk.58 Doka x) Mehmet (x) (Dk.65 Mustafa Pektemek x)



GOLLER: Dk.52 Magaye (Adanaspor), Dk.42 Attamah (Medipol Başakşehir)



SARI KARTLAR: Renan Diniz, İrfan Can Eğribat (Adanaspor), Epureanu, Emre (Medipol Başakşehir)



SPOR TOTO Süper Lig'de Adana'da oynanan maçta Adanaspor Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.



7'nci dakikada ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Mehmet'in sert şutu kaleci Hayrullah'ta kaldı.



14'ncü dakikada Emre'nin kullandığı serbest atışta top az farkla üstten auta çıktı.



20'nci dakikada Cem'in kullandığı serbest atışta ceza sahasına ortasında top kalecide kaldı.



21'nci dakikada Cem'in kullandığı korner atışında kale içerisinde oluşan karambolde topa son dokunan Ramos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



31'nci dakikada Magaye'nin kullandığı korner vuruşunda topu iyi takip eden Ramos'un kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.



36'nci dakikada sol kanatta Emre'nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topa yükselen Attamah'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı



42'nci dakikada Medipol Başakşehir atağında Mossoro'nun ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Attamah düzgün bir vuruşla golü kaydetti: 0-1.



52'nci dakikada Adanaspor atağında Cem'in sağdan kale önüne ortasında topa ayak koyan Magaye topu ağlarla buluşturda: 1-1.



61'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Attamah'ın yerden şutunda top yandan auta çıktı.



72'nci dakikada Medipol Başakşehir atağında rakip ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Mossoro'nun vuruşu kalecinin sağından ağlarla buluştu. Maçın hakemi Hüseyin Göçek golü verdi itirazlar üzerine yan hakemle konuştuktan sonra kale önüne gelerek golü iptal ettiğini işaret etti.



90+5'inci dakikada Adanaspor atağında Emre'nin vuruşunda kaleci Volkan topu çeldi.



Karşılaşmanın uzatma dakikalarında her iki takımın atakları sonucu değiştirmedi ve maç 1-1 sona erdi.



- Adana