Adanaspor - Kasımpaşaspor maçının ardından



Adanaspor'un 2-0'lık galibiyeti ile tamamlanan maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları maçla ilgili şunları söyledi.



Adanaspor teknik sorumlusu Levent Şahin Kazandık ve mutluyuz. Ben herşeyden önce taraftarımız için bir şeyler söylemek istiyorum. Kötü oynadığımız dönemlerde bile destekledikleri için teşekkür ediyorum. Sezon sonuna kadar taraftarlarımızı yanımızda görürsek çok mutlu oluruz. Maça gelince erken gelen bir gol ve Kasımpaşa'nın bir çok bölümde üstünlüğünde geçen bir maçtı. Rakibimiz kaliteli bir takımdı. Fakat oyuncularımın verdiği tepki sonuca etki etki. Taraftarlarımıza keyifli ve zevkli bir maç izlettirdiğimizi düşüyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyor futbolcularımı kutluyorum. Ligin ilerisi içinde daha çok çalışmamız lazım, biz de doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum dedi.



Kasımpaşa teknik sorumlusu Kemal Özdeş Maça defans hatasından dolayı yediğimiz bir golle 1-0 geride başladık. Daha sonra toparlandık ancak, ikinci gol maçın kırılma noktası oldu. Adanaspor da maçta fırsatları çok iyi değerlendirdi. Bizim için kötü bir akşam oldu. Artık bu yenilginin telafisine bakacağız dedi