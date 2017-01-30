Adanaspor - Kasımpaşa: 2-0

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xxx), Asım Yusuf Öz (xxx), Uygar Bebek (xxx)
ADANASPOR: Itandje (xxx)- Diago (xxx), Ramos (xxx), Didi (xxx), Samican (xx), Renan (xx), Tevfik (xx)(Dk.85 Cem ), Koman (xxx), Roni (xxxx)(Dk.77 Ahmet Dereli x), Vinicius (xx)(Dk.63 Reynaldo xx), Magaye (xx)
KASIMPAŞA: Ramazan (x)-Popov (xx), Christian (xx), Veysel (x), Oliver (x), Castro (xx), Sadıku (x), Pavelka (x)(Dk.67 Turgut Doğan x), Tunay (x)(Dk.77 Samuel Eduok x), Adem (x)(Dk.67 Cristian Guanca), Koita (x)
GOLLER: Dk.4 Roni Dk.62 Digao (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Dk.8 Tunay (Kasımpaşa), Dk.10 Samican, Dk.17 Roni, Dk.64 Renan Foguinho (Adanaspor)
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
4'ncü dakikada ceza sahası içinde Veysel topu savunmadan uzaklaştırmak isterken araya giren Roni, topu kapıp şutunu çekerek ağları havalandırdı: 1-0
10'ncu dakikada korner atışını kullanan Tunay'ın ön direğe ortasına Koita hareketlendi. Savunma araya girip uzaklaştırdı.
16'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Vinicius arka direğe ortaladı. Topa yükselen Roni ön direğe indirdi. Topla buluşan Magaye'nin yakın mesafeden sert şutu mutlak gol pozisyonunda kalecide kaldı.
51'nci dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında Vinicius ortasını ön direğe gönderdi, Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırdı.
54'ncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Magaye'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
58'dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro'nun ceza sahasına ortasına yükselen Koita'nın kafa şutunu kaleci İtandje son anda kurtardı.
62'nci dakikada Vinicius'un pasıyla ceza sahası dışında kaleye uzak mesafede topla buluşan Digao, sert vuruşla ağları havalandırdı: 2-0
82'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro'nun kaleye ortasında Koita'nın vuruşu auta çıktı.
90+2'nci dakikada savunmadan gönderilen topu Magaye, Reynaldo'ya indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Reynaldo'nun çalım denemesinde kaleciye çarpan top Magaye'nin önünde kaldı. Mutlak gol pozisyonunda Magaye vuruşunu yapamayınca savunma uzaklaştırdı. Karşılaşma Adanaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
) - Adana