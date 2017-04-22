Adanaspor, İstanbul Yolcusu

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Osman Yereşen Tesisleri'nde, Gençlik Geliştirme Sorumlusu Eyüp Arın nezaretinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu-beyazlılar antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışması yaparak hücum varyasyonları üzerinde çalıştı. Yaklaşık 80 dakika süren antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.



Turuncu-beyazlı ekip Pazar günü yapacağı sabah antrenmanın ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşmanın oynanacağı İstanbul şehrine hareket edecek ve konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.



Öte yandan geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Cem Özdemir, cezalı duruma düştü. Ligde 4. sarı kartını gören Cem, pazartesi oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.



Adanaspor'da 23 Nisan coşkusu



Adanaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Osman Yereşen Tesisleri'nde altyapı oyuncularıyla birlikte kutladı.



Adanaspor A takımı futbolcuları, altyapıdan gelen oyuncular ile futbol okullarında eğitim gören öğrencilerinin katıldığı törende veliler de yer aldı.



Adanaspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Eyüp Arın, tüm altyapı hocaları törende hazır bulundu. Adanasporlu futbolcular altyapı oyuncularına çiçek ve bayrak hediye ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - ADANA