Adanaspor Haksız Bir Rekabet Içinde"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "90 dakika sonunda hak ederek bir galibiyet oldu. Adanaspor'un üzüntüsü bizim sevincimiz olmamalı. Onlar haksız rekabetin içerisine girmiş bir takım" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan ve 3-1 kazanan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"HAK EDİLEN GALİBİYET"



Karaman 90 dakika sonunda hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz haftaları değerlendirecek olursak iyi oynayan ama sonuçta skoru alamayan bir Rizespor vardı. Analizlerde Rizespor'un oynadığı 90 dakika adına bütün parametrelerde pozitif görünen bir takımdı ama kaybetti. Böyle bir takımın oyuncularını motive etmek kolay iş değil. Genç bir takımız. Geçen hafta galip gelsek aradaki puan farkı 1'e düşüyordu. Lig çok karışık. Bu galibiyet bizi yukarıda biz varız deme şansımızı arttırdı. Oyuncularımız iyi oynayan bir takımı müthiş geliştirir ve yukarı taşır. Bugün burada bunu yaptık. Bunu yaparken de Adanaspor'un üzüntüsü bizim sevincimiz bu olmamalı. Adanaspor mücadele eden koşan en genç bizden sonra 2. takım" diye konuştu.



"ADANASPOR HAKSIZ REKABET İÇERİSİNDE"



Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül yüzünden haksız rekabete girdiğini savunan Hikmet Karaman, daha sonra şunları söyledi:



"Onlarda haksız rekabetin içine girmiş olan takım. Bugün Adanaspor takımı 2-3 oyuncu alsaydı oynadığı futbolla ligde burada değildi. Bayram Akgül neden oyuncu almadı. Kulübün geliriyle gideri kendisi takımın sahibi. Bir yerlerden borç çekse kendisi borçlanarak. Çünkü takım onun. Birilerinin borçları oluyor 7-8-10 oyuncu birden alıyor. Para nereden geliyor, nasıl geliyor. Şimdi bizim başkanımız kulüp. Biz de alabilirdik. Ama başkan ve yönetim kurulu var hali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Bir yerden bir şeyler gelecek ki veya başka türlü gelecek ki oraya aktarabileceksin Adanaspor adına konuşuyorum. Ne teknik adamını ne futbolcularını eleştiriyi yaparken bir para, gelir olması lazım. Gelir olmadan kaç kere oyuncu alacaksın. Parana göre oyuncu alıyorsun. Diğer iyi oyuncuyu alamazsın ki. Adanaspor 2-3 oyuncu alsa 3'er senelik sözleşme verse Bayram başkanın cebinden 6 milyon Euro para çıkacak. Nereden gelecek o para. Belli bir bütçe ile takımı idare edilen bir kulüp"



"FUTBOL ADINA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"



Türk futbolunda kötü takımın sorumlusunun antrenör olduğunu bunun da yanlış bir şey olduğunu belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Türk futbolunda bir alışkanlık var. Kötü gidişatta antrenör değişir. Türkiye'deki futbol kültürü ve karakterine baktığınız zaman ben ilk değiştirilecek antrenör olmalıydım. Bu ligde 3 takım düşüyorsa 12'ye yakın antrenör değişmiş. 3 takımın düştüğü yerde niye 12 antrenör değişiyor. Küme düşme takımlarını anlarsın ama üstte de hep oldu. Başarı ve başarısızlığın kriteri nedir. Ben bu sene futbol adına çok şey öğrendim. Çünkü başkan ve yönetim bizi futbolun ekonomisine soktu. Sokunca da birçok şeyi gördüğünüz zaman dışarısı şunu bekliyor ben istedim başkan yapmadı diyor. Öyle bir beklenti de var. Ama kulübün mali yapısını gördüğün zaman ona göre hareket ediyorsun. Bu kadar hoca gitmiş o zaman düşme hattında ki takımın hocaları gitsin, diğerleri neden gidiyor. Gelen hoca giden hocadan iyi mi. Ne için Türkiye'de yenilen ama çok iyi oynayan tüm parametreleri alt üst eden takım haftanın takımı seçilmiyor. Ne için hep yenen seçiliyor. Bazen büyük takımlara karşı çok iyi oynuyorsun. Bütün istatistikleri biz Trabzonspor maçında alt üst ettik ama mağlup olduk. Bu oyuncuya yazık. İşte Türk futbolu. Çabuk gelişme kaydetmek istiyorsan bu takım yenildi ama bu takımın x futbolcusunu haftanın futbolcusu seçebilirsin. Bugün Adanaspor'un üzüntüsü bizim sevincimiz olmamalı" şeklinde konuştu.



(Cemil Serezli - Umutcan İşledici / İHA)