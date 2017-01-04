Adanaspor Güç Depoluyor

SPOR Toto Süper Lig ekibi Adanaspor'un Antalya kampı sürüyor. Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek turizm merkezindeki Riu Kaya Belek Otel'in sahasında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da, futbolcular sabah antrenman yaptı. Teknik direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda güce dayanıklı istasyon çalışması ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda taktik antrenmanla sonlandı. Adanaspor çalışmalarını bugün akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek. - Antalya