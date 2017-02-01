Adanaspor, Gaziantepspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı.



Kasımpaşa maçının ardından iki günü izinli geçiren turuncu-beyazlılar akşam saatlerinde Osman Yereşen tesislerinde toplandı.



Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde antrenman yapan oyuncular ısınma, çabukluk ve yenileme çalışmasıyla idmana başladı.



Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular ayak tenisi oynadı. Basına kapalı gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.



Öte yandan, futbolculara antrenman öncesi vücut kitle indeksi ölçümleri yapıldı.