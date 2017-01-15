Adanaspor, Fenerbahçe'ye Fark Attı

FutbolArena - Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'u ağırlarken maç 2-2 berabere bitti.



Maç sonunda koşu mesafesinde Adanasporlu futbolcuların rakiplerine fark attıkları görüldü. Adanaspor yaklaşık 118 km koşarken, Fenerbahçe 111.7 km koştu.



FENERBAHÇE'NİN EN ÇOK KOŞAN OYUNCUSU HASAN ALİ



Fenerbahçe'de 12.43 km ile en çok koşan futbolcu Hasan Ali olurken 12.1 km ile Josef de Souza da 2. sıradaydı. Fenerbahçe'de en çok koşan 5. futbolcunun bir stoper olan Skrtel olması da dikkat çekiciydi.







MAÇIN EN ÇOK KOŞAN OYUNCUSU KOMAN



Adanaspor'un 10 numarası Koman hem attığı paslarla forveti beslerken hem de maçın en çok koşan oyuncusu oldu. Koman tam 13.19 km koştu.



