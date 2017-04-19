Adanaspor Dayanıklılık Çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Adanaspor, bugün sabah saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.



Gençlik Gelişim Sorumlusu Eyüp Arın çalışma öncesi saha kenarında oyuncularla toplantı yaptı. Saat 10.00'da başlayan antrenman, 70 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı. Turuncu-beyazlılar, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün saat 18.00'de Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA