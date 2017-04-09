Adanaspor'da Teknik Direktör Levent Şahin İstifa Etti

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Karaman Haklı bir galibiyet aldık



Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Adanaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olurken teknik direktör Levent Şahin, karşılaşmanın ardından görevi bıraktığını açıkladı.

Adanaspor'u ligde bırakmak adına önemli mücadeleler verdiklerini ifade eden Şahin, Ne var ki iyi başladığımız ikinci yarının ilerleyen bölümlerinde istediğimiz sonuçları alamadık. Takım istediğimiz gibi gitmiyor. Bundan sonrası için geleceklerin önünü açmak adına görevi bırakmak en doğrusu. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Burada kimseyi suçlamaya gerek yok. Sorumla varsa o da benim. Taraftarlara ve sporcularıma teşekkür ediyorum. Adanaspor'a ve bizden sonra geleceklere başarılar diliyorum dedi.

Basın toplantısında bir gazetecinin İstifa mı ediyorsunuz şeklindeki sorusuna ise, Evet yanıtını verdi.

KARAMAN HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise şunları söyledi

İyi bir mücadele örneği gösterdik. Hak ederek bir galibiyete ulaştığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı öncelikle kutluyorum. Adanaspor'un üzüntüsü bizim sevincimiz olmamalı. Bizden sonra ligin en genç takımı olan Adanaspor, 2-3 oyuncu alsaydı, oynadığı futbolda daha iyi yerlerde olurdu. Ama mali disiplinden uzaklaşmamak, gelir gider dengesini bozmamak için yapamadı transferleri.