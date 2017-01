Adanaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, 30 Ocak Pazartesi günü yapacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Şahin idaresinde antrenman yaptı. Tüm futbolcuların katıldığı çalışma, yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.



Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Şahin, geçen hafta deplasmanda yaptıkları Bursaspor maçından çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.



Deplasmanda alınan her puanın çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Kasımpaşa maçında, ben takımla birlikte ilk kez taraftarın karşısına çıkacağım." dedi.



Şahin, Kasımpaşa maçının keyifli olmasını dileyerek, şöyle konuştu:



"Bireysel anlamda her oyuncunun artısını eksisini çıkarıyuz. Takım halinde de artı ve eksilerimizi çıkarıyoruz. Bir önceki maçta neler yapmışız, bir sonraki maçta neler yapabiliriz ve bundan sonraki süreçte üstüne katıp nasıl devam edebiliriz, düşüncesindeyiz. Önemli olan oyuncunun buna tepki vermesiydi, başarılı olduğumuzu düşünüyorum."



"Reynaldo transferinde son aşamaya gelindi"



Takımın transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:



"Reynaldo'yu herkes biliyor zaten, transferinde son aşamaya gelindi. Başkanımıza da teşekkür ediyorum, inanılmaz bir çaba ve mesai harcıyor. EN ufak şeyde bizi bilgilendirdiği için ne tür prüzlerin çıktığını biliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Özellikle son iki maçta, her maç bize 1-2 transfer kazandırdı. Takımdaki oyunculardan. İsim vermeye gerek yok ama bunlar farklı mevkilerde oynarken, bir anda bu mevkilerde oynayıp gerçekten hem oyun anlamında hem de kişilikleri anlamında inanılmaz şeyler kazandırdılar bize."



Şahin, sol bek mevkisine de oyuncu almayı planladıklarını, buraya yapılacak transferde birkaç farklı oyuncu ihtimali bulunduğunu bildirdi.



Taraftara da çağrıda bulunan Şahin, "Oyuncu grubu son iki maçta üzerine düşeni yaptı. Ben seyirciden çok büyük bir destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.