Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Pazartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Turuncu-beyazlılar, basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanın ana bölümünde taktik oyun oynadı.
Öte yandan, antrenman öncesi turuncu-beyazlı futbolcuların vücut kitle indeksi ölçümleri yapıldı.
Adanaspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları Sürüyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Pazartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Pazartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor.