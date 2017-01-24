Adanaspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.



Bursaspor galibiyetinin ardından bir gün izin yapan turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde çalışmalara başladı.



Antrenmanın ilk bölümünde ısınma, çabukluk, yenileme çalışması yapan ve ayak tenisi oynayan futbolcular, ikinci bölümde ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.