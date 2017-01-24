Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.
Bursaspor galibiyetinin ardından bir gün izin yapan turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde çalışmalara başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde ısınma, çabukluk, yenileme çalışması yapan ve ayak tenisi oynayan futbolcular, ikinci bölümde ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Adanaspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları Başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.
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