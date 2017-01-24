Adanaspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.

Adanaspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor galibiyetinin ardından bir gün izin yapan turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde çalışmalara başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma, çabukluk, yenileme çalışması yapan ve ayak tenisi oynayan futbolcular, ikinci bölümde ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

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