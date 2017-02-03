Adanaspor'da Gaziantepspor Maçı Hazırlıkları

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantepspor ile 13 Şubat Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Şahin nezaretinde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı takım core antrenmanı gerçekleştirdi.



Basına kapalı antrenman bir saat sürdü.