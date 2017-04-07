Adanaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, 27. haftada sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.



Daha sonra 3 gruba ayrılan turuncu-beyazlı takım, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Şut çalışan ve kanat organizasyonları yapan Adanaspor, bir saat süren antrenmanı taktik oyunla tamamladı.



Öte yandan gribal enfeksiyon geçiren Reynaldo antrenmana katılmadı.



Adanaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.