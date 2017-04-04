Adanaspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesislerinde, Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.



Galatasaray maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular da ayak tenisi oynadı.



Sarı-kırmızılı ekiple oynanan maçta sakatlanan Ahmet Dereli ve Sami Can Keskin antrenmanda yer almadı.



Bir saatlik idmanı tamamlayan turuncu-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.