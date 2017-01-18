Adanaspor'da Bursaspor Mesaisi Başladı

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.



Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma, çabukluk ve yenileme çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan turuncu-beyazlı futbolcular ayak tenisi oynadı. Antrenmanın ikinci bölümü 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.



Adanaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 16.00' da Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA