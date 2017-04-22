Adanaspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda yapacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.



Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu-beyazlılar antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 80 dakika süren antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.



Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.