Adanaspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.



Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Turuncu-beyazlılar antrenmanın ana bölümünde takım halinde defansif ve ofansif pozisyon alma çalışmaları üzerinde durdu.



Çukurova temsilcisi antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı. Arın, antrenman boyunca futbolcularla yakından ilgilenerek uyarılarda bulundu.



Turuncu-beyazlılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın saat 16: 00'da Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla noktalayacak.