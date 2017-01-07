Adanaspor'da 2 İmza

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Brezilya Serie A takımlarından Palmeiras'tan Vinicius Santos Silva ve Gaziantepspor'dan Charles İtandje'yi transfer etti.



Turuncu beyazlılar, son olarak Brezilya ekibi Coritiba'da kiralık oynayan sol kanat oyuncusu Vinícius Santos Silva ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandı. 23 yaşındaki Vinícius Santos Silva, Adanaspor'da olmaktan mutlu duyduğunu belirtirken, "Köklü bir camiaya geldiğimi biliyorum. Burada iyi işler yapmaya geldim. Takımda çok samimi olduğum arkadaşlarım var. Uyum sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. Başkanımız Bayram Akgül ve transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.



İTANDJE İMZAYI ATTI



Süper Lig'de Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve son olarak Gaziantepspor formalarını giyen başarılı kaleci Charles İtandje, Adanaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız, "Adanaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve transferimde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük camiaya hizmet etme fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.



- Adana